Cyberpunk 2077 e Pacifica: chi sono le gang dei Voodoo Boys e degli Animals?

Nel corso del recente streaming dedicato a Cyberpunk 2077, gli sviluppatori di CD Projekt Red hanno condiviso numerosi dettagli sul mondo di gioco, con un focus particolare sul quartiere di Pacifica.

Descritta come un'area particolarmente pericolosa all'interno dei confini di Night City, quest'ultima è diventata il territorio di due gang molto differenti tra loro: i Voodoo Boys e gli Animals. In seguito alla presentazione di una ricca sequenza di gameplay, il team di sviluppo ha potuto offrire alcuni dettagli su questi particolari soggetti, supportati anche da un intervento di Mike Pondsmith, che ha approfondito l'argomento.

I Voodoo Boys sono per la maggior parte originari di Haiti e della Repubblica Dominicana. Un disastro naturale ha tuttavia spinto molti di loro ad abbandonare Haiti. Una volta insediatisi a Night City, hanno mantenuto un forte legame con la propria cultura d'origine e combinarli con il mondo del 2077, "portando quell'atmosfera Cyberpunk all'interno di una cultura molto antica e rispettata". Nel quartiere di Pacifica, i giocatori troveranno anche i membri di un altro gruppo: gli Animals. Questi ultimi mirano a dimostrare la propria forza, diventando "le tigri della loro speciale giungla urbana". "Vogliono essere grandi, - prosegue Pondsmith - vogliono essere cattivi, e vogliono che li temiate per il semplice fatto che esistono".



In passato, CD Projekt Red ci aveva già svelato le leader dei due gruppi: Maman Brigitte, alla guida dei Voodoo Boys, e Sasquatch, leader degli Animals.