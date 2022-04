Cyberpunk 2077: anche Panam festeggia il Carbonara Day

Grazie alla diffusione dei social, è sempre più comune l'usanza di celebrare eventi, personaggi e altre occorrenze in giorni specifici dell'anno. Per chi non lo sapesse, il 6 aprile è il Carbonara Day e anche il team di sviluppo di Cyberpunk 2077 ha deciso di festeggiare questa particolare ricorrenza.

Sui canali social ufficiali del popolare titolo targato CD Projekt RED è infatti stato pubblicato un bizzarro post con protagonista Panam. Nello scatto in questione, la giovane donna è intenta a gustarsi un piatto di spaghetti alla carbonara, accompagnando il primo piatto ad un calice di vino rosso.

Ecco di seguito il divertente post pubblicato dagli sviluppatori sulla pagina Facebook italiana di Cyberpunk 2077:

"Che sia il 2022 o il 2077, è sempre una buona occasione per festeggiare il #CarbonaraDay! P.S. Panam conferma che anche nel 2077 la ricetta per la carbonara è senza panna!"

Ora che abbiamo avuto la certezza che anche Panam non usa la panna nella preparazione della sua carbonara, vi invitiamo a dare un'occhiata all'elenco di correzioni al gameplay, alla grafica e ad alcuni bug dell'ultimo update di Cyberpunk 2077. Sappiate inoltre che un bug della Patch 1.52 di Cyberpunk 2077 'rompe' i preset grafici su Steam Deck.