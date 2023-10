Cyberpunk 2077: pare che l'update 2.01 abbia buggato gli effetti di alcune abilità passive

Tra i numerosi cambiamenti apportati grazie all'update 2.0 di Cyberpunk 2077 c'è anche un nuovo albero di abilità che introduce una serie di nuove competenze da perfezionare nel corso del proprio gameplay. Sfortunatamente, con l'aggiornamento 2.01, sembra che gli effetti passivi di alcune di esse abbiano iniziato a funzionare in modo anomalo.

A riportarlo sono alcuni utenti sul subreddit dedicato a Cyberpunk. Il problema, in particolare, pare essere legato ad alcuni bonus che possono dare a coloro che li hanno sperimentati un leggero vantaggio in combattimento, ma che non funzionano nei salvataggi effettuati nell'ultima versione del gioco.

Tra i bug segnalati, ad esempio, l'abilità che al livello 20 dovrebbe dare al personaggio la capacità di non subire resistenze dell'arma mentre mira da accovacciato, sembra non attivarsi, diventando sostanzialmente ininfluente a livello di gameplay.

"Dopo aver caricato un salvataggio della versione 2.01, quasi tutte le abilità passive smettono di funzionare", dice Dibilowas nel proprio post, "Se riesci a caricare un salvataggio della versione 2.0 o precedente, funzionano bene, ma non appena salvi e ricarichi il nuovo 2.01, sei condannato e le tue passive non funzionano più."

Al momento non ci sono segnalazioni da parte di CD Projekt RED, che probabilmente prenderà quanto prima in carico il problema, iniziando le dovute sistemazioni per correggerlo.