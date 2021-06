Cyberpunk 2077, parla CD Projekt: performance e stabilità sono ora soddisfacenti

A breve distanza dal ritorno di Cyberpunk 2077 su PlayStation Store e dalla modifica delle politiche di rimborso di Cyberpunk 2077 su Xbox Store, la dirigenza di CD Projekt RED offre alcune interessanti considerazioni.

In particolare, il CEO della software house polacca, Adam Kicinski, è intervenuto alla WSE Innovation Day Conference, in occasione della quale ha ufficialmente comunicato una svolta importante nel processo di supporto post lancio al gioco. A distanza di circa sei mesi dal Day One di Cyberpunk 2077, afferma, "abbiamo raggiunto un livello soddisfacente" di stabilità e qualità della performance del GDR. Questo, tuttavia, non implica un rallentamento delle attività del team di CD Projekt RED.

Da questo momento, ha specificato Kicinski, li sviluppatori si dedicheranno al miglioramento di altri aspetti di Cyberpunk 2077. "Abbiamo anche lavorato molto per il miglioramento della qualità complessiva, - ha infatti dichiarato il CEO - della quale siamo abbastanza soddisfatti. Ovviamente, abbiamo abbiamo anche rimosso bug e glitch, e continueremo a farlo. Nel tempo, introdurremo miglioramenti ad aspetti del generale del titolo che i giocatori hanno portato all'attenzione".



Contestualmente, la maggioranza dei professionisti alle dipendenze di CD Projekt RED continueranno a lavorare alla realizzazione dei DLC e della versione next gen di Cyberpunk 2077, entrambi contenuti attesi nel corso del 2021.