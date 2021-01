Cyberpunk 2077, parla CD Projekt: video scuse e indicazioni su road map

Mentre aumentano le class action contro CD Projekt RED per il caso Cyberpunk 2077, la software house polacca ha deciso di tornare a rivolgersi pubblicamente alla community videoludica.

Direttamente dalle pagine del proprio account Twitter ufficiale del titolo, è Marcin Iwinski, il co-fondatore di CD Projekt RED a rivolgere in prima persona le proprie scuse al pubblico. Ovviamente, le parole del dirigente sono dedicate alle difficoltà che hanno coinvolto il lancio dell'ambizioso RPG su console old gen, con Cyberpunk 2077 affetto da molteplici problematiche soprattutto sui modelli originali di PlayStation 4 e Xbox One. In ben cinque minuti di video messaggio, Iwinski ha offerto al pubblico il punto di vista della software house: trovate in calce il filmato.



Nel video, il co-fondatore della software house polacca ammette il fallimento di CD Projekt RED sul fronte delle console old-gen, affermando senza giri di parole che "il gioco non raggiunge i nostri standard qualitativi che ci eravamo prefissi". Iwinski e l'intera dirigenza esprimono le proprie scuse per il verificarsi di tale situazione, chiedendo al pubblico di non incolpare gli sviluppatori per lo stato di Cyberpunk 2077, poiché tutti hanno lavorato duramente e dato il proprio meglio. La responsabilità del tormentato debutto del gioco su console - afferma Iwinski - risiede nell'aver concentrato le energie sulla versione PC per poi adeguare la versione su console, sottovalutando però le difficoltà del processo. Il continuo tentativo di migliorare il titolo su PS4 e Xbox One sino all'ultimo momento è stata la ragione che ha spinto il team a inviare review key per tali versioni solamente a partire dall'8 dicembre 2020, più tardi di quanto originariamente previsto. In tutto ciò, conclude, le difficoltà sono state incrementate dall'epidemia di Covid-19 e la necessità di lavorare da casa.

Contestualmente, CD Projekt RED ha pubblicato una road map indicativa legata al percorso di miglioramento e perfezionamento di Cyberpunk 2077. Come potete verificare sempre in calce a questa news, l'infografica sembra confermare l'arrivo delle patch 1.1 e 1.2 nelle fasi iniziali del nuovo anno. Più avanti arriveranno i primi DLC gratuiti, mentre la patch next gen pare collocarsi a fine 2021.