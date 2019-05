Cyberpunk 2077: parliamo delle megacorporazioni del GDR Cyberpunk 2020 in un video

Mentre manca ancora la data d'uscita ufficiale, che potrebbe essere rivelata nel corso dell'E3 2019, la marcia di avvicinamento a Cyberpunk 2077 prosegue inesorabile, e dopo il nostro video sulla lore di Cyberpunk 2077, oggi vi proponiamo un nuovo video sull'attesissimo videogame.

Cyberpunk 2077 condividerà l'universo di Cyberpunk 2020 gioco di ruolo cartaceo ambientato nella stessa timeline, ed in questo video, che trovate come di consueto in cima alla pagina, esploreremo il mondo delle megacorporazioni create dalla distopia di Mike Pondsmith, con le quali avremo a che fare all'interno del gioco.

Come detto in apertura, per il momento Cyberpunk 2077 non ha una data d'uscita ufficiale, ma la curiosità intorno al videogame è tantissima, fosse anche solo per una questione di "fiducia" nei confronti degli sviluppatori, CD Projekt RED, già autori della serie di The Witcher, che sembra trasformino in oro tutto quello che toccano. Non c'è dunque da stupirsi per l'hype intorno al titolo, soprattutto dopo le dichiarazioni dello studio secondo cui Cyberpunk 2077 sarà il loro progetto più ambizioso, e l'E3 2019 sarà il più importante nella storia di CD Projekt RED.

Per approfondire ulteriormente, oltre al video della news ed il nostro primo video sulla news, potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Cyberpunk 2077.