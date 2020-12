Cyberpunk 2077 va dal parrucchiere! Cambio di capelli possibile grazie a una mod

A stretto giro di posta dall'annuncio della mod di Cyberpunk 2077 in terza persona, gli sviluppatori amatoriali del GDR sci-fi ampliano le possibilità di personalizzazione di V introducendo un sistema che consente di cambiare l'acconciatura dell'eroe.

La mod lanciata su PC da UTF_8x promette infatti di aggiungere un semplice ma importante elemento contenutistico che, inspiegabilmente, non è stato integrato nell'offerta di lancio di CP2077: ci riferiamo ovviamente all'opzione per modificare la pettinatura del proprio personaggio.

Il sistema escogitato dal modder, già disponibile e scaricabile gratuitamente sulle pagine di NexusMods con il nome di "User-Friendly Hairstyle Changer", consente agli utenti di sostituire l'acconciatura del proprio alter-ego attraverso la modifica veloce dei valori esadecimali generati dal file di salvataggio per memorizzare la capigliatura scelta nell'editor iniziale di V.

In base a quanto precisato da UTF_8x, le future versioni della sua mod potrebbero implementare anche delle personalizzazioni ulteriori per la barba, il colore degli occhi, la tinta dei capelli e per i singoli elementi customizzabili del viso. Il sistema in questione, però, agisce in automatico sulla cartella dei salvataggi, di conseguenza il modder consiglia di effettuarne il backup prima di apportarvi qualsiasi modifica, onde evitare qualsiasi problema di corruzione e quindi il pericolo di perdere i progressi compiuti nella storia o nell'esperienza a mondo aperto.

Prima di lasciarvi ai commenti, avete visto gli ultimi video del bug di Cyberpunk 2077 che spara V nella stratosfera su PlayStation 5 dopo l'installazione dell'Hotfix 1.05?