Cyberpunk 2077: patch 1.03 in arrivo su tutte le console e PC, ecco cosa cambia

A ridosso del lancio Cyberpunk 2077 si è aggiornato alla versione 1.02, la patch 1.03 sembra essere in dirittura di arrivo su PlayStation 4, PS5, Xbox One, PC e Xbox Series X/S, coinvolgendo dunque tutte le versioni per console e l'edizione Windows.

Secondo quanto riportato, questo nuovo aggiornamento andrà a risolvere vari problemi tecnici e bug, oltre a migliorare la stabilità generale del gioco. L'aggiornamento 1.03 migliorerà dunque le performance generali, ottimizzerà il framerate su PC (GPU RTX), risolverà i crash su PlayStation 4 e Xbox One/One S, risolverà i problemi legati al calo di framerate su console e glitch grafici legati alla texture, oltre a velocizzare i caricamenti (non è chiaro se su tutte le piattaforme oppure no) e in generale andrà a intervenire sotto il cofano con l'obiettivo di garantire performance migliori.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Cyberpunk 2077, il gioco è disponibile da oggi su PS4, Xbox One, PS4 PRO, Xbox One X, Google Stadia, PC, GeForce Now, compatibile anche con PlayStation 5 e Xbox Series X/S, la patch next-gen arriverà però nel 2021. Ecco come gira Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X secondo i primi test emersi in rete. La patch 1.03 dovrebbe essere disponibile nel corso della giornata di oggi, nel momento in cui scriviamo il roll-out non è ancora iniziato.