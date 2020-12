Cyberpunk 2077, Patch 1.04 vs 1.05: grafica e framerate a confronto su console

Il debutto di Cyberpunk 2077 su console è stato un mezzo disastro, lo abbiamo ripetuto in più di un'occasione. Sony ha ritirato il gioco dal PlayStation Store, le richieste di rimborso stanno fioccando e voci di corridoio parlano di azionisti sul piede di guerra.

CD Projekt RED, in ogni caso, sta lavorando sodo per migliorare la situazione. Il primo grande intervento è stato effettuato con l'Hotfix 1.04 il giorno subito dopo il lancio. Lo scorso fine settimana è arrivato pure l'Hotfix 1.05 di Cyberpunk, che ha messo una pezza su tanti altri problemi tecnici e di progressione. La strada da fare su console è ancora lunga - si segnalano ancora molti problemi - ma sono stati già fatti degli indubbi passi in avanti, specialmente sul fronte del framerate e della resa visiva. A testimoniarlo ci sono due approfondite video comparative realizzate dal canale YouTube spagnolo El Analista De Bits, che con tanta pazienza ha messo a confronto le due patch su tutte le console, da PlayStation 4 a Xbox One, fino ad arrivare a PS4 Pro, Xbox One X e i dispositivi next-gen sui quali Cyberpunk 2077 gira in retrocompatibilità, PS5, Xbox Series X e Xbox Series S.

I miglioramenti di natura tecnica da una patch all'altra sono palesi, specialmente sulle piattaforme Xbox: l'immagine è diventata più nitida e il framerate è aumentato in maniera considerevole. Nella scena dell'inseguimento presa in esame, su Xbox One X s'è visto un raddoppio del framerate da 15 a 30fps, mentre su Xbox One c'è stato un miglioramento dagli iniziali 11-12fps agli attuali 21-22fps. I benefici al framerate ci sono pure su PlayStation 4, seppur meno evidenti, ma anche sulle console Sony la resa visiva è stata potenziata. Giudicate voi stessi guardando le Video Comparative allegate a questa notizia.