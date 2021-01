Cyberpunk 2077, la patch 1.1 porta con sé un grosso bug: ecco come aggirarlo

Come promesso, entro dieci giorni dall'ultima comunicazione, CD Projekt RED ha reso disponibile la patch 1.1 di Cyberpunk 2077, che può ora essere installata su console, PC e Google Stadia.

L'update introduce numerosi miglioramenti legati alla stabilità del gioco e a problemi nell'avanzamento di alcune delle quest disponibili nell'open world. Purtroppo, secondo quanto segnalato dalla redazione di Forbes, l'aggiornamento ha prodotto anche un nuovobug di rilievo, in grado di arrestare la campagna principale di Cyberpunk 2077. Nello specifico, quest'ultimo coinvolge la sequenza in cui si viene contattati da Takamura per procedere alla missione "Down on the Street".



Nello specifico, il bug impedisce al personaggio di avviare la conversazione, bloccando così il vostro V in un limbo senza via d'uscita. Ricaricare il salvataggio non sembra essere efficace nel risolvere il problema. In attesa che un fix specifico sia reso disponibile, il supporto di CD Projekt RED ha indicato una strada alternativa per sbloccare l'empasse:

Caricare un salvataggio precedente al momento in cui Takamura e V lasciano l'ufficio di Wakako; V deve concludere subito la conversazione con Takamura fuori dall'ufficio; Subito dopo la conversazione e l'aggiornamento della quest, avanzare di 23 ore grazie all'apposito comando nel menu di gioco; A questo punto dovrebbe attivarsi la holocall e la conversazione corretta;

Questa la procedura da adottare, in attesa di ulteriori aggiornamenti e di indicazioni sui prossimi update di Cyberpunk 2077