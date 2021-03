Cyberpunk 2077, la patch 1.2 arriva 'presto': sterminata lista di modifiche da CD Projekt!

Con la patch 1.2 di Cyberpunk 2077 in fase di test sino a pochi giorni fa, CD Projekt RED è ora pronta a presentare tutti i dettagli su quelli che saranno i contenuti dell'update.

Tra le informazioni offerte, - lo precisiamo sin da subito - non troviamo purtroppo la data di pubblicazione del contenuto. La software house, ad ogni modo, ha voluto rassicurare il pubblico, promettendo che l'aggiornamento 1.2 di Cyberpunk 2077 sarà disponibile "presto" su PC, console e Google Stadia. Per ingannare l'attesa, ad ogni modo, il team ha offerto moltissimi dettagli su quelli che saranno i contenuti proposti e le modifiche apportate dall'update all'ambizioso GDR. L'elenco è decisamente ampio e per una sua consultazione integrale vi rimandiamo al link disponibile nel Tweet in calce a questa news, che si concentrerà invece sulle novità che avranno impatto su PS4 e Xbox One, le versioni più problematiche di Cyberpunk 2077.



Tra queste ultime, troviamo le modifiche apportate da CD Projekt sul fronte della stabilità. Queste ultime - afferma il team - interesseranno tutti i giocatori, ma avranno effetti particolarmente determinanti proprio su console old-gen e hardware meno performanti. Complessivamente, la patch 1.2 migliorerà a stabilità dell'engine e l'ottimizzazione nell'utilizzo della memoria, con il tutto risultante in una drastica riduzione dei crash del gioco. Miglioramenti e ottimizzazioni sono poi attesi sul fronte di animazioni, ombre, shader, fisica, occlusione ambientale e sistema di spawn. Risolti anche i crash legati all'UI, la cui performance è stata anch'essa potenziata. PS4 e Xbox One potranno inoltre godere della risoluzione di problematiche causanti freeze durante sessioni di gioco di Cyberpunk 2077. Molti dei miglioramenti interessano la comparsa di schermate nere su console verdecrociate, mentre è corposo anche l'elenco di bug che troveranno soluzione su PS4.



L'elenco - lo ripetiamo - decisamente nutrito di novità, che spaziano da elementi di gameplay all'avanzamento nelle quest, passando per il comparto open world e tecnico, con upgrade sul fronte audio, animazioni, grafica, ambiente e Ui. In attesa della data di lancio della patch 1.2, ricordiamo che al momento Cyberpunk 2077 è ancora assente da PS Store.