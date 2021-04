Cyberpunk 2077: la patch 1.2 ha introdotto un bel po' di nuovi bug

È un circolo vizioso. Dopo una lunga attesa, qualche giorno fa CD Projekt RED ha finalmente pubblicato la Patch 1.2 Cyberpunk 2077, che ha risolto una lista sterminata di problemi. Purtroppo, stando alle segnalazioni dei videogiocatori reperibili in rete, ne avrebbe anche introdotto degli altri completamente nuovi.

La Patch 1.2 ha indubbiamente avuto un impatto positivo sulle prestazioni del gioco su console, oltre ad aver finalmente risolto delle imperfezioni che il titolo si portava dietro fin dal lancio. I meriti del nuovo aggiornamento sono quindi innegabili, ma ha anche introdotto dei bug che prima non c'erano, forse proprio a causa della grande mole di interventi effettuati.

Un giocatore, ad esempio, si è imbattuto in una tempesta di sabbia permanente all'interno della città, probabilmente scatenata da un malfunzionamento del sistema meteorologico dinamico: la tempesta non termina mai, neppure ricaricando il salvataggio, che ora risulta compromesso dal problema. Un altro giocatore, invece, è rimasto di stucco nel vedere il veicolo di V girare in tondo come impazzito, attraversando persino degli elementi dell'ambientazione contro i quali avrebbe invece dovuto sbattere. A questi si aggiungono armi invisibili, problemi di clipping per muri, vestiti e auto, e un bug estremamente strano che ha provocato la comparsa del contachilometri della motocicletta su un cartellone pubblicitario! Giudicate voi stessi guardando il materiale allegato in calce a questa notizia.

Come si sta rivelando la vostra esperienza con la Patch 1.2 di Cyberpunk 2077? I gravi problemi ai quali è andato incontro il gioco al lancio hanno spinto CD Projekt RED a modificare le proprie strategie future: la compagnia sta riconsiderando i piani per il multiplayer di Cyberpunk 2077, inoltre ha affermato che d'ora in avanti mostrerà i nuovi giochi solamente a ridosso del lancio.