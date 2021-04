Cyberpunk 2077, patch 1.2: un passo importante verso il ritorno su PlayStation Store

Sono trascorsi più di 100 giorni dalla rimozione di Cyberpunk 2077 dal PlayStation Store, e ad oggi non sappiamo ancora quando vi farà ritorno. Quando sarà nuovamente possibile acquistarlo in formato digitale sulle console di Sony?

CD Projekt RED e Sony non hanno ancora svelato una data precisa, ma a quanto pare la recente pubblicazione della patch 1.2 ha permesso al gioco di compiere un importante passo verso il ritorno sugli scaffali digitali del PlayStation Store, dai quali era stato rimosso per l'elevato numero di problemi tecnici e bug che presentava al day-one. A dichiararlo è stato il Presidente e CEO di CD Projekt Red Adam Kicinski ai microfoni di Reuters, ai quali ha anche assicurato che, nonostante l'accaduto, i rapporti della sua compagnia con Sony possono essere considerati "amichevoli".

Nel corso della medesima intervista Kiciński ha anche rassicurato i giocatori delusi da un gioco che hanno atteso per tanto tempo, spiegando loro che "non c'è alcuna possibilità che Cyberpunk 2077 venga abbandonato" e che l'obiettivo dei ragazzi di CD Projekt RED è quello di "portare il gioco in uno stato del quale possono considerarsi orgogliosi" in modo da "continuarlo a vendere con successo negli anni a venire".