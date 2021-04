Cyberpunk 2077 e patch 1.2: PS4 Pro e Xbox One X nell'analisi di Digital Foundry

Con oltre 40 GB di update di Cyberpunk 2077 su console, l'attesissima patch 1.2 dell'ambizioso GDR di CD Projekt RED è andata ad intervenire su moltissime componenti della produzione.

Per analizzare l'entità dei mutamenti apportati alle strade di Night City, i tecnici di Digital Foundry hanno analizzato in maniera dettagliata le performance che caratterizzano al momento la versione aggiornata del gioco. Secondo quanto riferito dalla redazione, l'ultimo update reso disponibile dalla software house polacca ha apportato modifiche variabili a seconda delle piattaforme considerate, con PlayStation 4 Pro che sembra aver beneficiato della maggioranza dei miglioramenti.

Nell'analisi di Digital Foundry, la console mid-gen di casa Sony guadagna un importante traguardo in termini di fluidità e stabilità dell'esperienza, con Cyberpunk 2077 che sembra ora in grado di stabilizzarsi su di un frame rate a 30 fps per la maggior parte del tempo. Rispetto alla situazione vista con la patch 1.2, Digital Foundry segnala un miglioramento di circa 8 fps in taluni frangenti. Purtroppo, all'incremento di fluidità si accompagna a sacrifici sul fronte della resa degli ambienti, con un rallentamento nel caricamento di dettagli a schermo, con veri e propri fenomeni di pop-in nelle sequenze più concitate.



Quest'ultimo aspetto, riferisce Digital Foundry, non interessa invece Xbox One X, che tuttavia non sembra aver beneficiato nemmeno degli stessi miglioramenti in termini di frame rate. Sulla console mid-gen Microsoft, Cyberpunk 2077 raggiunge ora una range di performance superiore ai 20 fps, ma che non si stabilizza sui 30 fps. Alcune sequenze più frenetiche, inoltre, vedono ancora calare il frame rate al di sotto della soglia dei 20 fps, mentre non sono scomparsi gli improvvisi rallentamenti a schermo. Digital Foundry riferisce però di non essere incappata in crash di gioco su Xbox One X, diversamente da quanto accaduto su PS4 Pro, ancora interessata dal problema.



Intanto, non sembra chiaro quale sarà il destino del multiplayer di Cyberpunk 2077.