Cyberpunk 2077: con la Patch 1.3 arrivano i primi DLC gratis, ecco la lista delle novità

In coincidenza dell'atteso streaming sulle novità della Patch 1.3 di Cyberpunk 2077, i ragazzi di CD Projekt hanno mostrato le migliorie e le aggiunte previste con il prossimo, importante aggiornamento per il GDR sci-fi che porterà in dote anche i primi DLC gratuiti promessi in questi mesi dagli sviluppatori polacchi.

Prima di addentrarci nella lista dei cambiamenti che interesseranno il gioco con l'installazione della Patch 1.3, andiamo quindi a scoprire quali saranno i primissimi contenuti aggiuntivi accessibili da tutti gli emuli di V:

Cyberpunk 2077 - prime espansioni gratis

Aspetto Alternativo per Johnny Silverhand - Può essere attivato dalla sezione "Contenuti aggiuntivi" delle impostazioni.

Giacca da Aerotrafficante multistrato in pelle sintetica e Giacca punk luminescente - Entrambe disponibili nel magazzino dell'appartamento di V dopo aver ricevuto un messaggio da Viktor in seguito al completamento di Il giro in auto. Sono di qualità predefinita rara/iconica. Vengono inoltre sbloccate le istruzioni di creazione per crearne esemplari di qualità più elevata.

Archer Quartz "Bandit" - Disponibile come ricompensa o per l'acquisto (a seconda delle scelte prese dal giocatore) dopo aver completato Ghost Town e aver ricevuto un messaggio da Dakota o da Rogue. Se non hai ricevuto il messaggio, assicurati di essere nella zona delle Badlands e allontanati dall'officina di Dakota. Dakota avrà anche bisogno di un paio di giorni per contattarti.

Per quanto concerne le modifiche apportate da CD Projekt RED, le note della prossima "Major Patch" di Cyberpunk 2077 citano delle ottimizzazioni nella fruizione della minimappa e dell'interfaccia, che si aggiungono a delle migliorie per il sistema di crafting, alla riformulazione del sistema di Respec degli innesti e delle abilità, all'aumento del numero di slot di salvataggio (triplicato su tutte le piattaforme) e a tanti altri interventi.

Scorrendo le note della Patch 1.3, è poi impossibile non segnalare le migliorie compiute dagli sviluppatori europei nell'aggiunta di collegamenti al databese nelle voci del diario, nell'introduzione di opzioni per l'accessibilità e nella risoluzione dei bug e glitch grafici più segnalati dalla community. Nel complesso, il nuovo aggiornamento gratuito dell'avventura sci-fi di V e Johnny Silverhand promette di essere più ricca di migliorie, aggiunte e ottimizzazioni rispetto alla precedente Patch 1.2 di Cyberpunk 2077. Il lancio di questo aggiornamento, a detta degli autori polacchi, avverrà "molto presto" su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PS5 e Xbox Series X/S.