Cyberpunk 2077 e patch 1.3: arrivano le macchine volanti...con un bug

L'impatto della patch 1.3 di Cyberpunk 2077 su PC, console e Google Stadia risulta variabile, con l'ultimo aggiornamento per il GDR che ha provveduto a correggere alcune delle mancanze ancora presenti nella produzione CD Projekt RED.

In aggiunta, l'update ha reso disponibili i primi contenuti aggiuntivi parte del supporto post lancio. Il GDR polacco ha infatti accolto alcuni dei DLC gratis in programma per Cyberpunk 2077. Purtroppo, tuttavia, pare che la patch 1.3 abbia riservato anche alcune sorprese inaspettate sul fronte della performance di gioco. Alcuni degli appassionati in viaggio tra le strade di Night City stanno infatti segnalando nuovi bug apparsi in seguito alla pubblicazione di questo ulteriore update.

Come potete verificare in calce a questa news, in particolare, la community punta l'attenzione su peculiari "macchine volanti", che risultano sospese sulla carreggiata senza alcun motivo apparente. Il fenomeno pare essere particolarmente frequente nelle aree di parcheggio di Night City, ma non solo. Diversi giocatori hanno commentato la problematica con ironia, rievocando l'originale previsione dell'inclusione di macchine volanti all'interno di Cyberpunk 2077.



Ad ogni modo, prosegue a pieno ritmo il programma di supporto post lancio al GDR proposto da CD Projekt RED, con la software house determinata nella sua volontà di stabilizzare e perfezionare l'esperienza offerta dal gioco.