Cyberpunk 2077, la Patch 1.3 è in arrivo: primi dettagli ufficiali da CD Projekt

Con l'ultima puntata fittizia del Canale 54 All-News di Night City, i ragazzi di CD Projekt RED confermano l'imminente arrivo della patch 1.3 di Cyberpunk 2077: ecco i primissimi dettagli sul prossimo, importante aggiornamento gratuito.

Accompagnati dalla giornalista Gillean Jordan di N54 News, agli esploratori della metropoli futuristica di Cyberpunk 2077 viene così fornita una prima infarinatura sulle sorprese previste con la prossima Major Patch del controverso kolossal sci-fi degli autori di The Witcher.

Leggendo le trascrizioni delle fittizie interviste di Jordan ai suoi ospiti in studio, scopriamo così che la Patch 1.3 di Cyberpunk 2077 dovrebbe migliorare il sistema di navigazione dei mezzi e, presumibilmente, introdurre nuovi veicoli tra auto e moto ipertecnologiche. Il nuovo aggiornamento dovrebbe così migliorare la fruizione dell'interfaccia e la leggibilità della minimappa, fornendo indicazioni più precise sulle attività da svolgere, sugli incarichi da completare e sul tragitto da seguire per raggiungere la propria destinazione.

Non mancheranno poi degli interventi correttivi per la progressione della campagna principale, come sottolineato dalla stessa presentatrice "aumentata" di N54 News citando le missioni da svolgere nel chiacchierato locale Clouds.

Maggiori dettagli sulla Patch 1.3 di Cyberpunk 2077 verranno condivisi da CD Projekt nel corso di uno streaming che si terrà a partire dalle ore 18:00 italiane di domani, martedì 17 agosto. Gli sviluppatori polacchi sottolineano che alla patch 1.3 faranno seguito, da qui a fine anno, ulteriori aggiornamenti "ancora più grandi", suggerendo così l'arrivo delle attese espansioni gratuite di Cyberpunk 2077.