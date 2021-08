Cyberpunk 2077 e la Patch 1.3: come gira su PS4, PS5, Xbox One e Series X/S?

Approfittando della pubblicazione della Patch 1.3 di Cyberpunk 2077, lo youtuber ElAnalistaDeBits ha condotto una doppia video comparativa che mette in risalto i punti di forza e le inevitabili mancanze dell'ultimo aggiornamento del kolossal sci-fi di CD Projekt su console PlayStation e Xbox.

Senza entrare nel merito delle aggiunte descritte nelle note della patch e nell'elenco dei primi DLC gratis di Cyberpunk 2077, il creatore di contenuti si è focalizzato sulle migliorie e sulle differenze prestazionali delle versioni del gioco per console Sony e Microsoft.

A detta dell'ormai famoso youtuber che ha condotto queste nuove analisi, l'aggiornamento in questione interviene per mitigare alcuni dei problemi più "fastidiosi" delle versioni last-gen, senza però risolverli del tutto. Stando alle prove compiute da ElAnalistaDeBits, CD Projekt ha migliorato la gestione della risoluzione dinamica e, con essa, il framerate su piattaforme meno performanti, come PS4 e Xbox One "base".

L'intervento di ottimizzazione ha riguardato anche le versioni PS4 PRO, Xbox One X eseguite in retrocompatibilità "avanzata" su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, anche qui con un lieve miglioramento della risoluzione dinamica e della fluidità, che s'accompagnano a delle modifiche nella gestione dell'illuminazione e delle ombre.

Per il creatore di contenuti, la software house polacca deve ancora perfezionare e ottimizzare diversi aspetti del comparto grafico e dell'esperienza ludica delle versioni console di CP2077, come il pop-up dei modelli poligonali, il numero di pedoni e veicoli (un problema che coinvolge soprattutto le versioni PlayStation) e la gestione dell'SSR (Screen Space Reflection).

Il vero banco di prova per i programmatori di CD Projekt RED sarà però rappresentato dall'update di Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X/S, previsto (si spera) entro la fine del 2021 come aggiornamento gratuito per chi possiede già il gioco.