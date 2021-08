Cyberpunk 2077: la Patch 1.3 contiene indizi sul multiplayer e sui futuri DLC?

Nel suo ultimo intervento su YouTube, l'insider Tyler McVicker afferma di aver rintracciato delle porzioni di codice tra i file della Patch 1.3 di Cyberpunk 2077 che, a suo dire, rivelerebbero parte dei piani di CD Projekt per lo sviluppo della componente multiplayer e delle prossime espansioni.

Secondo McVicker, infatti, l'aggiornamento di Cyberpunk 2077 che ha portato il controverso kolossal sci-fi di CD Projekt alla versione 1.3 su PC, console e Google Stadia conterrebbe al suo interno dei frammenti di codice aggiuntivi per il RED Engine, il motore grafico proprietario della software house polacca.

Ebbene, sulla scorta delle operazioni di datamining compiute da McVicker, l'insider spiega che diverse porzioni di codice inedite rintracciate nel RED Engine dopo l'installazione della Patch 1.3 di CP2077 contengono al loro interno termini come "Ep2 Journal" o "Multi". Sempre attraverso il datamining della nuova patch sembrerebbero emergere delle stringhe per funzioni (al momento inattive) come "MultiplayerFunctionalTests" o "Worlds/MultiplayerOldScanDirectory". Per McVicker, queste stringhe e funzioni nascoste sarebbero state introdotte di recente nel motore grafico e nei file del GDR sci-fi, di conseguenza non dovrebbero essere dei "frammenti inutilizzati" del multiplayer cancellato di Cyberpunk 2077.

Gli ulteriori riferimenti a "Journal" e a degli "episodi", secondo quanto asserito dall'insider, potrebbero essere degli indizi sui contenuti dei prossimi update gratuiti e sulle espansioni maggiori di Cyberpunk 2077 che, presumibilmente, saranno lanciate nel 2022 e oltre. Speriamo quindi di scoprire al più presto cosa bolle in pentola dalle parti di CD Projekt RED; nel frattempo, vi rimandiamo a questo doppio video raffronto che mostra come gira su PlayStation e Xbox Cyberpunk 2077 dopo la Patch 1.3.