Cyberpunk 2077, patch 1.3 fai-da-te: l'ambizioso progetto di un giocatore

Nella seconda metà del mese di luglio, il team di CD Projekt RED aveva suggerito tempistiche non troppo lunghe per la pubblicazione della patch 1.3 di Cyberpunk 2077. Al momento, tuttavia, non si hanno ancora a disposizione informazioni ulteriori in merito.

In attesa di dettagli su quelle che saranno le modifiche apportate al titolo dall'aggiornamento, un appassionato videogiocatore ha deciso di darsi al fai-da-te. Avviando un progetto da lui ribattezzato "Megamod", l'utente ha dato il via ai lavori per una colossale Mod di Cyberpunk 2077, con la quale punta a correggere una vastissima selezione di bug e imperfezioni, ma anche ad introdurre diversi contenuti originali.

Con una descrizione del progetto che si protrae per oltre 6.500 parole, l'autore della Megamod mira ad esempio a intervenire in maniera significativa sul bilanciamento della difficoltà di Cyberpunk 2077, con riduzione delle chance di infliggere danni critici e sostituzione delle immunità con semplici resistenze. Inoltre, l'appassionato si è posto l'ambizioso obiettivo di migliorare l'IA del GDR, oltre che di introdurre nuove meccaniche per il combat system, sia per il corpo a corpo sia per le armi dalla lunga distanza. Non mancano poi all'appello item aggiuntivi, con ben 25 nuove tipologie di strumenti curativi in grado di generare utili effetti secondari, quali maggiore rapidità per le operazioni di hacking o il recupero della stamina.



La Megamod sarà disponibile su PC a partire dal 20 agosto, per un interessante esperimento in attesa degli ancora misteriosi DLC gratuiti di Cyberpunk 2077.