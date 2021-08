Cyberpunk 2077 Patch 1.3, scoppia il Puddlgate: dove sono finite le pozzanghere?

Ricordare il Puddlegate di Marvel's Spider-Man: pochi giorni prima del lancio avvenuto nel settembre del 2018, quello che poi è diventato uno dei giochi di supereroi di maggior successo della storia venne accusato di downgrade e finì nella bufera per l'assenza di alcune pozzanghere che invece erano visibili in un trailer dell'anno precedente.

Ebbene, adesso anche Cyberpunk 2077 ha il suo Puddlegate, e la colpa sarebbe tutta della corposissima Patch 1.3, che qualche settimana fa ha risolto una miriade di bug e ha portato con sé anche i primi DLC gratis di Cyberpunk 2077. Non tutto è andato per il verso giusto, tuttavia: il nuovo aggiornamento ha introdotto anche nuovi bug, come macchine volanti, una Judy esplosiva e un Silverhand fluttuante - e, a quanto pare, un deterioramento della resa della superfici bagnate. Secondo numerose testimonianze, in giro per Night City ci sarebbero molte meno pozzanghere adesso, con strade che appaiono meno "riflettenti" e oggetti che, molto semplicemente, sembrano meno bagnati.

Le prime segnalazioni sono state registrate il giorno stesso in cui è stata pubblicata la patch 1.3 di Cyberpunk 2077, ossia il 18 agosto. Le strade sono improvvisamente diventate asciutte, nonostante nel changelog non siano state menzionate modifiche di questo tipo. Un cambiamento evidente, fanno notare i giocatori, è visibile anche in un trailer comparativo pubblicato dalla stessa CD Projekt RED sui suoi canali ufficiali: come potete vedere in calce, da 0:03 a 0:05 l'auto di V è chiaramente più riflettente nella vecchia versione del gioco, la 1.23.

Che fine hanno fatto le pozzanghere e, più in generale, le superfici bagnate? Secondo la teoria predominante, CD Projekt RED avrebbe deciso di tirare il freno a mano per questo tipo di effettistica per garantire performance migliori, che sono effettivamente state osservate da molti videogiocatori. Secondo altri, si tratterebbe di un problema con le Screen Space Reflection: nel changelog della 1.3 si legge "Migliorato l'aspetto di SSR su PlayStation 4 e su PC con configurazioni video più basse, in modo che risulti meno granuloso", quindi è possibile che qualcosa sia andato storto in questo specifico intervento.

Per fortuna, la problematica è già giunta alle orecchie di CD Projekt RED, che attraverso un suo portavoce ha fatto sapere di aver già avviato le investigazioni del caso, e che le pozzanghere dovrebbero ritornare con i futuri update.