Cyberpunk 2077: dopo la patch 1.5 è considerato di nuovo un RPG da CD Projekt

Non solo per i bug e le problematiche tecniche, Cyberpunk 2077 subì un'ondata di polemiche feroci al lancio dal momento che, pur essendosi annunciato come un profondo action-RPG, mancava di alcune caratteristiche fondamentali del genere e promesse da CD Projekt RED durante la campagna pubblicitaria.

A seguito delle lamentele, la casa polacca decise infine di eliminare il tag "RPG" dalle descrizioni ufficiali di Cyberpunk 2077. Il titolo, tuttavia, si è recentemente aggiornato con la patch 1.5, disponibile su tutte le piattaforme e inclusivo di una serie di migliorie che hanno approfondito trasversalmente l'esperienza di gioco.

Oltre ad aver migliorato l'Intelligenza Artificiale delle folle su PS5 e Xbox Series X|S, introdotto un nuovo modello di guida e tante altre feature, la patch 1.5 di Cyberpunk 2077 ha aggiunto nuovi appartamenti personalizzabili per V insieme alle customizzazioni estetiche per elaborare l'aspetto del proprio personaggio, incluse le acconciature, il trucco, i piercing e gli indumenti per le parti intime. Oltre a questo, è stato ampiamente modificato anche l'albero delle abilità.

Migliorie di questo tipo hanno spinto CD Projekt a rivedere una seconda volta la descrizione del prodotto: su Steam, il gioco è ora indicato nuovamente come un gioco di ruolo d'azione. Il cambiamento non è stato accolto nel migliore da una parte dell'utenza, che continua a sottolineare le mancanze sul fronte delle scelte narrative e della personalizzazione del gameplay. Voi cosa ne pensate? Cyberpunk 2077 può ora considerarsi un gioco di ruolo a tutti gli effetti?