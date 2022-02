Cyberpunk 2077 con patch 1.5 flatlineato: possibile fix per la versione PC!

L'arrivo della Patch next-gen di Cyberpunk 2077 ha riportato l'ultima fatica di CD Projekt Red sotto i riflettori. Nonostante tutto, però, su PC non mancano i problemi: ecco come qualcuno potrebbe riuscire a risolverli.

Con la patch 1.5 su Cyberpunk 2077 aumentano i requisiti minimi e sembra essere una gioia per gli occhi a detta di molti, ma allo stesso modo non mancano le flatline. Sono tantissime le segnalazioni e sembrano aumentare con il tempo, ma forse abbiamo una soluzione, o perlomeno un workaround.

Dopo un check a scala ristretta, vi proponiamo quanto abbiamo scoperto in giro per la rete. Alcuni utenti, in particolare, segnalavano una possibile correlazione tra le flatline e la presenza del processo NahimicService.exe sul proprio PC. A quanto pare, anche in assenza di tecnologie correlate a Nahimic, è possibile che sul vostro computer questo processo sia operativo in background. La soluzione per cessare i crash del gioco sembrerebbe proprio quella di terminare tale attività.

Per farlo, basterà entrare nel pannello Gestione Attività di Windows, accessibile sull'ultima versione del sistema operativo di Microsoft con un click del tasto destro del mouse sul logo di Windows 11. Chi non ha mai aperto questa finestra, dovrà anche selezionare l'opzione "Più dettagli" nella parte inferiore della finestra appena aperta. A questo punto, nella sezione "Processi in background" nella scheda "Processi", basterà trovare l'attività NahimicService.exe in esecuzione, selezionarla e poi procedere con il tasto "Termina attività". A questo punto, riaprendo il gioco, è possibile che non compaia più il messaggio di errore.

Consigliamo di eseguire quest'operazione solo se si è sicuri di ciò che si sta facendo e ricordiamo che per il possibile fix definitivo dovrà pronunciarsi la software house polacca.

Dopo un lancio a dir poco sommerso dalle polemiche, il team ha lavorato duramente per riconquistare il suo pubblico e farlo innamorare o "reinnamorare" di Night City e delle sue meraviglie. Con l'arrivo della nuova build, che porta il titolo alla 1.5, finalmente anche PS5 e Xbox Series X|S hanno potuto ricevere una versione esclusiva e dedicata, libera dal retaggio della versione old-gen, seppur generalmente apprezzata da molti utenti in versione retrocompatibilità.