Cyberpunk 2077 Patch 1.5: un mare di aggiunte e novità per tutte le piattaforme

L'annuncio dell'uscita dell'update nextgen di Cyberpunk 2077 per PS5 e Xbox Series X/S s'accompagna alla pubblicazione dell'attesa Patch 1.5 su tutte le piattaforme. Andiamo allora alla scoperta dell'enorme mole di migliorie, aggiunte e interventi che contraddistinguono questo nuovo aggiornamento gratuito.

L'attesa degli appassionati per l'uscita di questo importante update viene ripagata con una serie a dir poco sterminata di interventi che CD Projekt ha compiuto per rendere ancora più immersiva l'esperienza di gioco degli emuli di V e Johnny Silverhand.

Oltre alle migliorie grafiche delle versioni nextgen di Cyberpunk 2077, la Patch 1.5 porta in dote numerosi contenuti inediti su tutte le piattaforme come gli Appartamenti aggiuntivi per V con tanto di personalizzazioni e tantissime customizzazioni originali per l'aspetto del proprio alter-ego, come acconciatura, trucco, piercing e parti intime.

Sempre sul fronte dei contenuti inediti, troviamo poi 2 nuove armi (il fucile d'assalto Darra Polytechnic Umbra e il mitra Budget Arms Guillotine, 4 mirini e 10 innesti per la canna, oltre a nuove pose per la Modalità Foto, delle migliorie generalizzate all'IA dei nemici in fase di combattimento, degli smembramenti più accurati e una maggiore diversificazione dei comportamenti degli avversari, tanto nel corpo a corpo quanto nel combattimento a distanza.

Lo sterminato elenco delle modifiche apportate al bilanciamento dalla Patch 1.5 annovera poi le migliorie all'IA e alle reazioni della folla, un modello di guida aggiuntivo rappresentato dalla modalità Burn Out, perfezionamenti alla guida in auto e moto, un traffico veicolare più ricco di dettagli (con tanto di reazioni dei passanti ai tamponamenti) e una sconfinata lista di migliorie all'economia, alle mod Cyberware e alla progressione delle attività. In questa sede è davvero impossibile coprire tutte le novità dell'aggiornamento, di conseguenza invitiamo caldamente gli interessati a leggerle con attenzione scorrendo le lunghissime note della Patch 1.5 di Cyberpunk 2077 condivise da CD Projekt sulle pagine del sito ufficiale del GDR sci-fi.

Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo update e degli interventi compiuti dagli sviluppatori polacchi; nel frattempo, vi riproponiamo i video gameplay di Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X/S.