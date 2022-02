Cyberpunk 2077: la Patch 1.5 nasconde un primitivo sistema di transmog

L'enorme Patch 1.5 di Cyberpunk 2077 ha introdotto così tante modifiche, che molte di esse non risultano essere elencate neppure nel changelog ufficiale fornito da CD Projekt RED.

Ieri, ad esempio, abbiamo scoperto una lunga lista di modifiche nascoste operate a mod e statistiche, alcune anche molto importanti ai fini del bilanciamento del gameplay. Oggi apprendiamo che la Patch 1.5 ha anche gettato le basi per un sistema di Trasmogrificazione (Transmog), ossia una funzionalità tipica di molti giochi di ruolo che consente di cambiare l'aspetto estetico dei propri equipaggiamenti mantenendo però le statistiche e le abilità di altri oggetti della medesima categoria.

A segnalarlo è stato un modder conosciuto come Dj_Kovrik. Il sistema, disabilitato di default, può essere attivato con il comando della console "Game.EnableTransmog()" e permette di alterare l'aspetto del personaggio senza cambiare le sue statistiche. Al momento il framework è piuttosto primitivo e permette di nascondere solamente gli equipaggiamenti del volto e della testa, opportunità che tra l'altro Dj_Kovrik ha già integrato nella sua famosa mod Hide your gear, che estende la medesima opportunità anche agli altri slot d'equipaggiamento.

Siamo ben lontani da un vero e proprio sistema di Trasmogrificazione, tuttavia la denominazione "Transmog" del comando fa ben sperare. È possibile che CD Project RED stia lavorando alla funzionalità vera e propria, magari con l'intenzione di lanciarla con una delle future patch, sebbene al momento non ci sia alcuna certezza in merito. In un gioco come Cyberpunk 2077, ricco di oggetti equipaggiabili di livelli differenti, calzerebbe a pennello, e incontrerebbe sicuramente il favore dei videogiocatori.