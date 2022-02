Cyberpunk 2077, Patch 1.5 su PC: aumentano i requisiti minimi, arriva il Benchmark

Il tanto atteso upgrade per PS5 e Xbox Series X|S di Cyberpunk rappresenta solo una parte, seppur corposa, della grossa Patch 1.5 pubblicata oggi a sorpresa oggi 15 febbraio, la quale ha introdotto un mucchio di bilanciamenti al gameplay, la risoluzione di una lunga lista di problemi e interventi specifici per piattaforma.

Non sono quindi mancati una serie di interventi esclusivi per la versione PC di Cyberpunk 2077, che tra le altre cose ha ricevuto la nuova e lungamente attesa Modalità Benchmark. Per eseguirlo basta andare nelle "Impostazioni" e cliccare su "Avvia Benchmark". CD Projekt RED ha inoltre aggiunto l'opzione "Attiva/Disattiva camminata" giocando con la tastiera (corrisponde al tasto G durante l'esplorazione, ma può essere modificato) e ha abilitato i riflessi ray tracing sulla vernice lucida di alcune auto e il Variable Rate Shading (VRS) abilitata. Quest'ultima funzione potenzia le prestazioni di rendering e la qualità grafica variando il tasso di ombreggiatura delle diverse regioni del fotogramma, ed è disponibile solo su hardware compatibile. Sulle schede video AMD ha anche risolto un problema che bloccava lo scaling della risoluzione quando il ray tracing era attivo.

I giocatori PC in possesso di configurazioni datati devono inoltre sapere due cose molto importanti. Innanzitutto, CD Projekt RED ha interrotto il supporto per le schede video della serie NVIDIA 700. Per questo motivo, ha cambiato i requisiti minimi di Cyberpunk 2077 facendo in modo che inizino dalla NVIDIA GTX 970 (in precedenza la porta d'ingresso era rappresentata dalla 780). Inoltre, a causa di limiti tecnici dell'implementazione di DirectX 12 in Windows 7 e del termine o del limitato supporto dei driver grafici, gli aggiornamenti di Cyberpunk 2007 non supporteranno Windows 7 a partire dal 15 giugno 2022.