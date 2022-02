Cyberpunk 2077 Patch 1.5: PS4 e Xbox One sono troppo deboli per la nuova IA della folla

Mentre prosegue il lavoro del supporto ufficiale di CD Projekt per risolvere i problemi della Patch 1.5 di Cyberpunk 2077, il team polacco spiega perché ha deciso di non introdurre la nuova IA della folla nelle versioni più aggiornate del GDR sci-fi su PlayStation 4 e Xbox One.

Dalle colonne di IGN.com, lo sviluppatore capo delle missioni di CP2077 Pawel Sasko spiega che la nuova IA degli abitanti di Night City introdotta su PC, Google Stadia, PS5 e Xbox Series X/S con la versione nextgen di Cyberpunk 2077 "aggiunge reattività e vita alla città, perché alcuni passanti e guidatori di veicoli gireranno armati e attaccherranno il giocatore se questo deciderà di minacciarli in qualche modo".

L'assenza di questo importante aggiornamento nella versione PS4 e Xbox One della Patch 1.5 viene motivata dal direttore delle pubbliche relazioni globali di CD Projekt RED, Radek Grabowski, con l'impossibilità di introdurre tale miglioria perle limitazioni hardware delle console last-gen di Sony e Microsoft.

È lo stesso Grabowski, infatti, a precisare che "le modifiche che stiamo apportando a Cyberpunk 2077 lo stanno trasformando in un gioco ancora più complesso dal punto di vista tecnologico. Questa crescente complessità richiede un dispendio maggiore di risorse e funzioni come una memoria interna più veloce, fattori che presentano delle limitazioni su console. Considerando questo, abbiamo perciò deciso di introdurre questa funzionalità solo nelle versioni di nuova generazione, al fine di continuare a migliorare la stabilità dell'esperienza di gioco da offrire su hardware come PS4 e Xbox One base".

Qualora ve lo foste perso, qui trovate un nostro approfondimento con tutte le indicazioni su cosa cambia in Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X/S dopo aver installato l'enorme Patch 1.5 e, con essa, l'update nextgen che ottimizza il titolo su console di ultima generazione.