Cyberpunk 2077 Patch 1.5: i trofei ottenuti nell'edizione PS4 non vengono trasferiti a PS5

Il pezzo forte dell'enorme patch 1.5 di Cyberpunk 2077 pubblicata a sorpresa oggi 15 febbraio è indubbiamente rappresentato dall'upgrade per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, grazie al quale l'epopea sci-fi può finalmente trarre adeguatamente beneficio dalla potenza aggiuntiva messa a disposizione dagli hardware di nuova generazione.

Delle novità tecniche introdotte su next-gen ne abbiamo già parlato approfonditamente qui, in questa sede preferiamo piuttosto concentrarci su una questione che potrebbe risultare di vitale importanza per diversi giocatori PlayStation.

Com'è possibile leggere nel changelog della patch 1.5 di Cyberpunk 2077, l'aggiornamento ha implementato il supporto nativo per gli obiettivi e i trofei su Xbox Series X|S e PS5. CD Projekt RED avverte tuttavia che, "dato che le versioni next-gen rappresentano una nuova edizione, i trofei PlayStation ottenuti tramite la retrocompatibilità non verranno trasferiti". In altre parole, i giocatori che hanno cominciato Cyberpunk 2077 su PlayStation 4 oppure su PS5 in retrocompatibilità, non potranno importare i trofei che hanno già sbloccato nella nuova versione PlayStation 5 (neppure importando i salvataggi seguendo queste istruzioni), dal momento che le due edizioni risultano essere separate.

Problema che non si pone nell'ecosistema delle console Xbox, dal momento che gli obiettivi ottenuti su One o in retrocompatibilità su Series X|S appariranno automaticamente sulla nuova versione grazie alla funzione di Smart Delivery/Consegna Intelligente.