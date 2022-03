Cyberpunk 2077, patch 1.52 disponibile a sorpresa: il gioco si aggiorna su PC e console

Mentre prosegue lo sviluppo dell'espansione di Cyberpunk 2077 in REDengine, i videogiocatori nei panni di V possono procedere con il download di un nuovo aggiornamento.

Il team di CD Projekt RED ha infatti reso disponibile a sorpresa una nuova patch per la propria epopea videoludica. Già a portata di download su PC e console, l'update 1.52 propone dimensioni differenti a seconda della piattaforma di riferimento. Nello specifico:

PlayStation 4 (e PlayStation 5 in retrocompatibilità): il nuovo aggiornamento ha un peso di circa 6 GB;

(e PlayStation 5 in retrocompatibilità): il nuovo aggiornamento ha un peso di circa 6 GB; Xbox One (e Xbox Series X|S in retrocompatibilità): il nuovo aggiornamento ha un peso di circa 25 GB;

(e Xbox Series X|S in retrocompatibilità): il nuovo aggiornamento ha un peso di circa 25 GB; PC: il nuovo aggiornamento ha un peso di circa 7 GB;

Questo nuovo aggiornamento, pubblicato quest'oggi - martedì 22 marzo -, presenta dunque dimensioni di rilievo, in particolare sulle console di casa Microsoft. Al momento, tuttavia, CD Projekt non ha offerto dettagli specifici in merito a quelli che sono i contenuti proposti dalla patch 1.52 di. In attesa delle note ufficiali della software house, sembra che l'aggiornamento abbia offerto un contributo all'implementazione di, relativi a gameplay, UI e progressione nelle quest di Night City.Stando alle prime analisi della versione PC della patch, sembra inoltre che l'update 1.52 abbia introdotto il supporto ufficiale per Cyberpunk 2077 su Steam Deck