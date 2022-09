Cyberpunk 2077: la patch 1.6 sancisce la fine del supporto a PS4 e Xbox One

CD Projekt RED ha annunciato una valanga di novità per Cyberpunk 2077 con il Night City Wire odierno. Oltre all'annuncio dell'espansione Phantom Liberty, lo studio polacco ha anche lanciato la patch 1.6 dell'open world Sci-Fi con cui sono state introdotte svariate novità e correzioni tecniche.

La cattiva notizia per i possessori delle versioni old gen del gioco, però, è che questa sarà l'ultimo update contenutistico ad arrivare su PlayStation 4 e Xbox One. CD Projekt RED ha deciso così di interrompere il supporto alle ormai anziane piattaforme Sony e Microsoft, e sappiamo che anche l'espansione Phantom Liberty sarà pubblicata esclusivamente su PC e console di nuova generazione.

Il game director dell'attesa espansione ha però precisato che non mancheranno in futuro delle patch minori con cui il team continuerà a stabilizzare le versioni old gen, ma i contenuti inediti finiscono con l'update 1.6.

"Ci saranno alcuni aggiornamenti minori incentrati principalmente sul supporto tecnico per far funzionare tutto senza intoppi, ma sì, tutte le nuove funzionalità e contenuti futuri arriveranno solo sulle console di ultima generazione e su PC", ha affermato Gabriel Amatangelo, game director di Phantom Liberty.

CD Projekt ha anche pubblicato la modalità Performance di Cyberpunk 2077 su Xbox Series S, grazie alla quale i giocatori potranno godere di un'esperienza sensibilmente più fluida sulla console entry level di Microsoft.