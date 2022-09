Cyberpunk 2077 Patch 1.6: un mare di aggiunte e ottimizzazioni con l'Edgerunners Update

Dopo aver riassunto le novità di Cyberpunk 2077 tra Phantom Liberty ed Edgerunners, ci focalizziamo sulle tante aggiunte e ottimizzazioni apportate da CD Projekt con la Patch 1.6 disponibile da oggi su tutte le piattaforme.

Come da tradizione per la software house polacca, anche le note dell'ultima patch di CP2077 sono a dir poco enormi e toccano praticamente ogni aspetto dell'opera, dagli immancabili interventi per chiudere i bug alle ottimizzazioni che coinvolgono le diverse versioni del titolo, fino ad arrivare alle novità riguardanti la creazione, la fruizione e la condivisione delle mod.

Ad attirare maggiormente le nostre attenzioni è però il paragrafo che elenca i tanti contenuti che sono stati aggiunti al kolossal sci-fi di CD Projekt. L'Edgerunners Update, nella fattispecie, introduce un sistema di Trasmog degli abiti che permette a V di creare fino a un massimo di 6 abiti personalizzati. Con la Patch 1.6 vengono introdotti anche 6 Contratti dei fixer e tanti equipaggiamenti inediti:

Nuove Armi da Fuoco

Kappa (Pistola smart)

Senkoh LX (Mitra tecnologico)

Fucile di precisione ipercritico iconico (disponibile completando il Contratto: Trappola di cemento)

VST-37 (Fucile a pompa tradizionale)

MA70 HB (Mitragliatrice leggera tradizionale)

Kyubi (Fucile d'assalto tradizionale)

Nuove Armi Corpo a Corpo

Coltello neurotossico (+ Variante iconica Zanna blu)

Punkoltello (+ Variante iconica Cacciatore di teste)

Artiglio (Ascia)

Rasoio (Machete)

Cut-o-matic (Spada motrice)

L'aggiornamento aggiunge anche la progressione multipiattaforma, il minigioco Roach Race (da fruire anche su sistemi mobile iOS e Android), nuove funzioni per la modalità Foto di Cyberpunk 2077 a tema Edgerunners e la modalità Prestazioni su Xbox Series S, con risoluzione dinamica 1080p (in una forbice che va dagli 800p ai 1080p) a 60fps.

Nel corso del Night City Wire, CD Projekt ha annunciato anche l'espansione Phantom Liberty di Cyberpunk 2077, un corposo DLC che porterà V e Johnny Silverhand in un'ambientazione inedita, con tante missioni da svolgere per acquisire nuove armi e abilità tramite innesti cibernetici.