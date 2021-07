Cyberpunk 2077: una grande patch da 38GB compare su Epic Games Store

Sembra proprio che CD Projekt RED si stia preparando a lanciare la prossima grande patch di Cyberpunk 2077. Risolto il disguido legato alla patch più grande di sempre, la casa di sviluppo polacca potrebbe introdurre delle novità importanti per il suo open world Sci-Fi.

Il dataminer PirclyAssassin ha scoperto l'esistenza di un nuovo grande aggiornamento da 38GB di Cyberpunk 2077 sui server di Epic Games Store. Il file è in seguito comparso in versione di testing anche su Steam e GOG, e sembra evidente come CD Projekt RED sia ora nelle fasi di verifica prima di distribuire ufficialmente l'update.

Secondo l'autore della scoperta, si tratterà a tutti gli effetti di una patch correttiva e, sebbene il suo peso di download sia degno di nota, è improbabile che ci siano contenuti completamente inediti all'orizzonte.

"C'è un nuovo aggiornamento in lavorazione che, si spera, risolverà alcuni bug e problemi con il gioco. La dimensione dell'aggiornamento è 38.2 GB e probabilmente verrà pubblicata entro 2-3 settimane. Questo aggiornamento è stato anche caricato su GOG e Steam per i test QA. Questo update è grande ma dubito che aggiungerà qualcosa di nuovo al gioco".



Il dataminer prosegue spiegando come tutti i placeholder degli add-on del gioco siano stati rimossi da Epic Store, e che quindi la prossima patch potrebbe includere al suo interno una sorta di gestione interna che spianerà la strada all'arrivo dei futuri DLC. Per questo motivo, potrebbe diventare obbligatorio aggiornare Cyberpunk a questa versione anche per giocare offline.

Intanto, dopo il suo atteso ritorno, Cyberpunk 2077 è diventato il gioco più venduto a giugno sul PS Store.