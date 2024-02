Cyberpunk 2077: la nuova patch migliora il Ray Tracing e introduce una 'gradita novità'

A sorpresa, CD Projekt RED ha pubblicato una nuova patch per Cyberpunk 2077, introducendo una serie di migliorie tecniche e altre piccole novità che dovrebbero fare la gioia dei giocatori, stando alle parole dello stesso team di sviluppo.

Come ci rivelano le patch notes dell'aggiornamneto ora disponibile per il download su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ci sono una serie di modifiche e miglioramenti apportati non solo al gioco base, ma anche all'espansione Phantom Liberty, ed uno dei cambiamenti più particolari riguarda la missione "I Can See Clearly Now". Più nello specifico, CD Projekt Red ha ridotto il numero minimo della statistica Fisico per "spostare il cassonetto", una modifica che standoalle parole del team sarà "molto gradita" da parte della community.

Oltre a questo, la patch 2.12 introduce un miglioramento su PC del Ray Tracing, e corregge i capelli degli NPC che potevano apparire eccessivamente luminosi all'interno dei veicoli. La patch risolve anche i problemi di stuttering con le CPU Intel che si verificavano mentre era abilitata l'opzione Prioritize P-Core. È inoltre stato risolto un problema che causava crash improvvisi Steam Deck quando si giocava con il Ray Tracing attivo.

Per quanto riguarda specificatamente Xbox, la patch risolve un problema specifico che poteva causare uno stato di caricamento infinito o di arresto anomalo durante l'utilizzo di alcuni salvataggi. Sono inoltre stati corretti alcuni problemi che potevano manifestarsi in specifiche missioni del gioco. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo al changelog ufficiale.