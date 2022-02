Cyberpunk 2077, la patch next gen avvistata: oltre 40 GB su Xbox Series X!

A breve distanza dall'annuncio di CD Projekt RED di un appuntamento streaming speciale dedicato all'universo di Night City, hanno iniziato ad accumularsi indizi in merito ad un imminente shadow drop dell'upgrade next gen di Cyberpunk 2077.

Tra avvistamenti e scoperte dei dataminer, sembra che ora alla già ampia rassegna di indicazioni, si sia aggiunto un elemento ulteriore. Come potete infatti verificare in calce a questa news, in alcune regioni geografiche pare essere già possibile procedere con il download di un imponente aggiornamento per Cyberpunk 2077. Per quanto riguarda Xbox Store, in particolare, si parla di un update di ben 41,56 GB!



Dimensioni imponenti, per una patch che sembra a questo punto destinata ad essere proprio il tanto atteso upgrade generazionale per l'avventura di V e Johnny Silverhand. Se confermata, si tratterebbe di un'ottima notizia per tutti i giocatori che hanno deciso di attendere una versione PlayStation 5 o Xbox Series X|S prima di decidere se avventurarsi o meno tra le cupe e pericolose strade di Night City.

In attesa di maggiori dettagli in merito a quelle che potrebbero essere le caratteristiche e i contenuti dell'aggiornamento riservato al GDR, vi ricordiamo che potete seguire l'evento a tema Cyberpunk 2077 con Everyeye, in diretta sul nostro Canale Twitch ufficiale. L'appuntamento è fissato per le ore 15:30 di oggi, vi aspettiamo!