Cyberpunk 2077: patch nextgen e DLC in arrivo? Segnali da SteamDB

Mentre in rete prosegue il dibattito sui leak smentiti della Samurai Edition di Cyberpunk 2077, i gestori dell'ormai nota piattaforma di SteamDB segnalano un aggiornamento "silenzioso" che ha interessato il 14 gennaio la pagina Steam del kolossal sci-fi di CD Projekt, tre mesi dopo l'ultimo update "ufficiale".

L'avvistamento del portale che, lo ricordiamo, tiene traccia di tutti gli aggiornamenti che interessano l'enorme database del negozio digitale di Valve, segnala appunto la comparsa di un Update "non pubblico" alle ore 17:40 di venerdì 14 gennaio della build "8022836" di Cyberpunk 2077. Nel momento in cui scriviamo, l'indicazione sull'update in questione continua ad essere presente su SteamDB, con tanto di informazioni sui file interessati dall'update.

Come per ogni aggiornamento "silenzioso" che interessa i videogiochi presenti sullo store Valve, anche in questo caso i curatori di SteamDB non entrano nel merito delle modifiche o delle aggiunte apportate da ogni eventuale patch connessa a questa modifica della build di CP2077, ossia delle informazioni che di solito vengono offerte dagli stessi sviluppatori attraverso le note delle patch.

Come specificato a metà novembre da CD Projekt, l'update nextgen e la Patch 1.5 di Cyberpunk usciranno a inizio 2022, da qui l'interesse suscitato nella community dalla comparsa su SteamDB dell'ultimo aggiornamento non pubblico della scheda ufficiale del chiacchierato GDR sci-fi con V e Johnny Silverhand.