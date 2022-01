Cyberpunk 2077, patch PS5 avvistata nel database: uscita a febbraio/marzo?

L'attesissima patch next-gen per Cyberpunk 2077 potrebbe essere in dirittura d'arrivo. A suggerirlo è l'account Twitter PlayStation Game Size, che da mesi scandaglia - con successo - il database del PlayStation Store alla ricerca delle novità in arrivo nel negozio digitale di casa Sony.

Poco più di un'ora fa, il responsabile del profilo Twitter hanno fatto sapere di aver trovato dei riferimenti alla patch per PS5 all'interno del database del PlayStation Store. Dunque, sulla base delle loro stime, la pubblicazione dell'aggiornamento potrebbe avvenire tra la metà di febbraio e la metà di marzo.

Come al solito vi consigliamo di andarci piano con l'entusiasmo e di prendere queste informazioni con le pinze, dal momento che non provengono da una fonte ufficiale. È pur vero, tuttavia, che appaiono plausibili, dato che è stata la stessa CD Project RED a prometterci l'uscita dell'upgrade next-gen e della patch 1.5 nel primo trimestre del 2022, dunque con i tempi ci siamo eccome. Inoltre, questo non è il primo indizio a nostra disposizione: due settimane fa è stata identificata una nuova build di Cyberpunk 2077 anche su Steam: coincidenze?

Sono passati molti mesi dall'ultimo aggiornamento dell'RPG, visto che la patch 1.31 di Cyberpunk 2077, l'ultima in ordine di pubblicazione, risale allo scorso settembre. Questo lungo lasso di tempo potrebbe essere stato impiegato da CD Projekt RED per lavorare attentamente sull'attesissimo upgrade per PS5 e Xbox Series X|S.