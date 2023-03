Cyberpunk 2077, il Path Tracing ha una data: il GDR alla GDC 2023

Come già promesso dalla software house polacca, nel corso della Game Developers Conference 2023 gli autori di CD Projekt RED hanno presentato i primi dettagli sull'implementazione del Patch Tracing in Cyberpunk 2077.

A sorpresa, l'appuntamento ha inoltre svelato che la feature diverrà disponibile nel GDR a partire dal prossimo martedì 11 aprile 2023. Con la modalità Ray Tracing: Overdrive di Cyberpunk 2077, gli esploratori di Night City potranno godere di un ulteriore upgrade grafico all'esperienza. Grazie alla tecnologia, ogni fonte di luce presente nel gioco dovrebbe riuscire a diffondere ombre morbide attorno a sé, per un effetto finale ancora più realistico e suggestivo di quanto proposto dal "solo" Ray Tracing.

Di seguito, potete osservare un'immagine che evidenzia i passi in avanti compiuti sul fronte grafico e tecnico con lo standard del Path Tracing: Per alimentare i risultati proposti dalla feature, NVIDIA integra in essa la tecnologia del DLSS 3, oltre a nuovi strumenti, tra i quali possiamo citare lo Shader Execution Reordering, la RTX Direct Illumination e il NVIDIA Real-Time Denoisers.In attesa di poter osservare in azione il Path Racing tra i vicoli di Night City, ricordiamo che prossimamente il mondo distopico di CD Projekt RED si amplierà con la pubblicazione dell'espansione Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.