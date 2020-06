Cyberpunk 2077: paura e delirio a Night City nel nuovo trailer ufficiale

Come promesso, CD Projekt RED ha dato il via all'atteso show Night City Wire mostrando un nuovo trailer di Cyberpunk 2077, atteso titolo che in tempi recenti ha subito un ulteriore posticipo.

Il nuovo trailer ci offre una panoramica dei luoghi più malfamati di Night City, dove il protagonista V avrà modo di incontrare un cast di personaggi piuttosto variegato. Viene dato ampio spazio anche all'azione vera e propria, con diverse sparatorie e inseguimenti a bordo dell'auto. Al termine c'è anche spazio per una nuova apparizione di Johnny Silverhand, personaggio interpretato da Keanu Reeves.

Cosa ne pensate del nuovo trailer? Prima di salutarvi, ricordiamo che Cyberpunk 2077 verrà pubblicato nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 19 novembre. Successivamente arriverà anche su Google Stadia, mentre su PS5 e Xbox Series X è previsto l'upgade gratis a partire dalle edizioni PS4 e Xbox One (quando verranno rese disponibili).