Cyberpunk 2077: Pawel Sasko di CD Projekt riflette sull'evoluzione della grafica

Il Lead Quest Designer di CD Projekt RED, Pawel Sasko, è partito da alcune immagini che raffrontano la demo 2018 con l'ultima build di Cyberpunk 2077 per condividere un suo pensiero sull'evoluzione avvenuta nella grafica del kolossal GDR in questi due anni di sviluppo.

Riprendendo dei fotogrammi del lavoro svolto dallo youtuber Cycu2 con il suo video in cui Cyberpunk 2077 sembra un altro gioco rispetto alla demo del 2018, l'autore della software house polacca rimarca l'impegno profuso dai suoi colleghi sul progetto di CP2077.

Nel fornire un suo commento a questa comparativa, Sasko ci tiene infatti a precisare che, nonostante i grandi passi in avanti compiuti sotto il profilo squisitamente grafico, "il progetto è ancora in lavorazione e continuerà ad esserlo fino a quando non sarà lanciato. Stiamo sfruttando ogni minuto del nostro tempo per continuare a migliorarlo". Al tweet di Sasko hanno risposto in maniera sarcastica anche i gestori di un profilo fanmade di Cyberpunk 2077 con un messaggio in cui si chiedono se gli sviluppatori saranno in grado di migliorare ulteriormente il gioco "in meno di 99 giorni?", ricordando il tempo che ci divide dalla commercializzazione del kolossal sci-fi.

Nei giorni scorsi, d'altronde, anche Pawel Kapala ha ribadito il medesimo concetto espresso da Sasko e, nel ruolo di Senior Gameplay Designer, ha sottolineato come il team di sviluppo non sia soddisfatto del combattimento corpo a corpo di Cyberpunk 2077 e che, proprio per questo, sta sfruttando il tempo che li divide dall'uscita del titolo, prevista per il 19 novembre su PC, PS4 e Xbox One, per intervenire su questo aspetto.