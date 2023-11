Cyberpunk 2077: Pawel Sasko, quest designer, ringrazia la community per la pazienza avuta

In un'intervista a TheNeonArcade, il quest director di Cyberpunk 2077, Pawel Sasko, ha ringraziato la community per la pazienza dimostrata dal lancio del gioco fino a quella che è stata una vera e propria rinascita.

"Guarda l'accoglienza di Cyberpunk in questo momento, come è cambiata. Guarda le recensioni, guarda i video, i discorsi sul gioco. Il fatto che siate tornati nel gioco, che ci giochiate di nuovo e vi divertiate. Vi sono incredibilmente grato. Dopo l'uscita di Cyberpunk è stata dura, straziante, ma abbiamo continuato ad andare avanti", ha commentato.

Come sappiamo, Cyberpunk 2077 è uscito a dicembre 2020 su PS4, PC e Xbox One, ma i suoi numerosi problemi tecnici, soprattutto su console, hanno richiesto a CD Projekt RED molto tempo per essere risolti. Grazie all'espansione Phantom Liberty e all'aggiornamento 2.0, Cyberpunk 2077 è poi tornato in cima alla classifica dei giochi più venduti su Steam.

"Inoltre, non riguarda [solo] noi, ma anche altri sviluppatori. È un segno che «sì, puoi farcela», come i giochi di Halo e No Man's Sky. Hanno dimostrato che è possibile riuscirci. In un certo senso, se fallisci, l'unica cosa che conta è come verrai ricordato in seguito. Ti alzerai e andrai avanti? Abbiamo continuato e siamo riusciti a farcela e sono onestamente molto orgoglioso di questa squadra e di questa community."

Cyberpunk 2077 è così arrivato a vendere oltre 25 milioni di copie e il Quest Designer vuole esprimere con questo messaggio tutta la gratitudine a chi ha avuto la pazienza di aspettare che il gioco arrivasse in una versione che gli rendesse effettivamente giustizia.