Cyberpunk 2077 su PC: bonus speciali per chi lo acquista su Steam

Si riduce lento ma inesorabile l'ammontare dei giorni che separano la community videoludica dalla pubblicazione di Cyberpunk 2077, attesa per il prossimo 10 dicembre.

Nell'attesa, giungono dal team di sviluppo alcune interessanti novità legate a bonus esclusivi. Come potete infatti verificare nel cinguettio disponibile in calce a questa news, dall'account Twitter ufficiale del gioco, CD Projekt RED presenta alcuni bonus legati alla versione PC del gioco. Acquistando quest'ultima su Steam, gli appassionati potranno avere accesso ad una serie di extra. Nel dettaglio, usufruendo della piattaforma Valve per assicurarsi una copia di Cyberpunk 2077 si avrà accesso a:

Un racconto breve scritto da Tomasz Marchewka, Lead Narrator presso la software house polacca. Dal titolo "2AM - She Calls", la storia ci presenterà le pericolose vie di Night City dal punto di vista del protagonista Frank, un ex membro NCPD;

; Set di Poster ;

; Un Wallpaper;

Un'informazione sicuramente interessante per i giocatori che hanno intenzione di immergersi tra le luci al neon dello scenario distopico su PC. In chiusura, ricordiamo che di recente sono emersi interessanti dettagli sulla durata di Cyberpunk 2077 . Contestualmente, è stata anche presentata la versione PS4 e PS5 di Cyberpunk 2077 , mostratatasi al pubblico per la prima volta tramite un ricco video gameplay.