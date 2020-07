Cyberpunk 2077: su PC girerà solo in DirectX 12, escluso il supporto a Windows 8

Dalle colonne di PCGamesHardware, il programmatore di CD Projekt Marcin Gollent non ha discusso solo dei prodigi del Ray Tracing in Cyberpunk 2077 ma ha spiegato che, per garantire questo livello di fedeltà grafica, la versione Pc del kolossal sci-fi girerà solo su sistemi operativi che supportano le DirectX 12.

Il programmatore a capo del team grafico di CD Projekt RED ha spiegato ai giornalisti della testata tecnologica tedesca che "grazie all'introduzione del supporto alle DX12 su Windows SP1 avvenuta lo scorso anno, il gioco funzionerà anche su quel sistema. Stiamo conducendo dei testi per risolvere eventuali problemi che potrebbero sorgere su quel sistema operativo. Sfortunatamente, Windows 8 non ha ricevuto la sua variante di librerie DX12".

Fatta questa importante precisazione sull'impossibilità di immergersi nelle atmosfere di Night City su PC Windows 8 ma solo su Windows 10 e (test permettendo) Windows 7, Gollent si è soffermato sul supporto alle nuove API DirectX 12 Ultimate e dichiarato che "ciò che ci permette di fare il set di funzionalità Ultimate di DX12 è spingere in quegli ambiti consentiti dall'hardware. Abbiamo deciso di optare per le DirectX 12 per due motivi principali: il primo è che si tratta delle librerie grafiche standard delle piattaforme Xbox, il secondo è che si tratta del luogo di nascita del Ray Tracing DXR, e dato che avevamo in programma di investire molto presto in questo ambito tutto ciò ci ha reso molto semplice la scelta di passare alle DX12".

In considerazione del fatto che Cyberpunk 2077 arriverà anche su Google Stadia, PS5 e Xbox Series X, oltreché su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 19 novembre, vale la pena riprendere questo interessante approfondimento sulle potenzialità di RDNA 2 e delle DirectX 12 Ultimate.