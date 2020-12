Cyberpunk 2077 su PC al meglio delle sue possibilità: Ray-Tracing, DLSS, Ultra setting

Su console old-gen Cyberpunk 2077 arranca, su Google Stadia se la cava piuttosto bene, su PC splende. A dimostrarcelo è Digital Foundry nel suo ultimo video speciale dedicato alla migliore versione in circolazione del blockbuster di CD Projekt RED.

"Cyberpunk 2077 è uno di quei pochi giochi in grado di abbracciare tutte le ultime tecnologie per PC per offrire un vero e proprio salto per quanto concerne la fedeltà grafica - un Crysis dei tempi moderni, per dirla in modo diverso". Secondo la redazione inglese, Cyberpunk 2077 è un gioco next-gen a tutti gli effetti, e per questo motivo per vederlo al massimo delle proprie possibile serve un hardware estremamente potente. "Date a Cyberpunk la potenza che chiede - e avrete qualcosa di veramente speciale".

Un assaggio di questo qualcosa di speciale lo abbiamo avuto nel video allegato in cima a questa notizia, nel quale è possibile vedere Cyberpunk 2077 con tutti i settaggi spinti al loro massimo e tecnologie come Ray-Tracing e DLSS attive su un PC di fascia altissima con una NVIDIA RTX 3090 sotto al cofano. L'ultima iterazione del Red Engine stupisce per la qualità dell'illuminazione, i riflessi, le luci volumetriche, la resa dei materiali, la gestione del LOD e delle ombre, e la ricchezza poligonale delle strutture. A Night City, afferma Digital Foundry, è possibile trovare lo stesso livello di dettaglio del piccolo hub di Deus Ex Making Divided, ma ad una scala decisamente più vasta.

Vedere per credere. E voi, su quale piattaforma avete acquistato Cyberpunk 2077?