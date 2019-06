Cyberpunk 2077 solo su PC, PS5 e Xbox Scarlett? I cartelloni dell'E3 smentiscono i rumor

Cyberpunk 2077 sarà uno dei protagonisti indiscussi dell'E3 2019 e la cartellonistica che comincia a tappezzare la facciata del Convention Center di Los Angeles ci aiuta a rispondere a un importante quesito: il kolossal sci-fi di CD Projekt sarà un titolo next-gen destinato a uscire solo su PC, PS5 e Xbox Scarlett?

Nella nuova insegna di Cyberpunk 2077 immortalata da Geoff Keighley sul palazzo che ospiterà gli stand della fiera videoludica californiana, il gioco di ruolo fantascientifico degli autori di The Witcher 3 viene pubblicizzato come in uscita su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Viene così smentita l'ultima ondata di indiscrezioni che indicava il progetto di Cyberpunk 2077 come rivolto al solo pubblico delle piattaforme della prossima generazione, specie in virtù delle recenti dichiarazioni di Adam Kiciński, CEO di CD Projekt, in riferimento alla volontà della compagnia polacca di trasformare la nuova avventura del netrunner V in un vero e proprio marchio eterno da supportare negli anni a venire.

Se da un lato il chiarimento sulla rosa di piattaforme su cui vedrà la luce Cyberpunk 2077 smentisce categoricamente le voci di corridoio sulla natura esclusivamente next-gen del titolo, dall'altro lato contribuisce paradossalmente a rafforzare i rumor alimentati dalle parole pronunciate dall'editore di Kotaku, Jason Schreier, per dirsi certo dell'uscita del videogioco entro la prima metà del 2020. Maggiori informazioni su Cyberpunk 2077 verranno condivise da CD Projekt RED durante la conferenza E3 2019 di Microsoft, prevista per domenica 9 giugno a partire dalle ore 22:00 italiane.