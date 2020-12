Cyberpunk 2077 su PC: riavviare il gioco sembra migliorare il framerate

I giocatori della versione PC di Cyberpunk 2077 hanno scoperto un trucco molto semplice che, in molti casi, permette di migliorare in maniera sensibile il framerate durante le proprie scorribande per Night City.

Pare infatti che un problema legato alla gestione della memoria da parte del titolo CD Projekt RED provochi un calo delle prestazioni dopo circa un'ora di gioco. Nel caso in cui doveste notare che la medesima area in cui il gioco aveva un framerate stabile inizi a girare con prestazioni peggiori, provate a riavviare il gioco. In molti casi sembra che questo banale trucco riporti il numero di fotogrammi al secondo alla "normalità" e permetta così di giocare un'altra ora in maniera fluida fino al ripresentarsi del problema. Insomma, se anche voi state riscontrando questo fastidioso bug vi basterà continuare a seguire questi consigli fino alla pubblicazione di una patch in grado di sistemare tutto e permettere agli utenti di non interrompere le proprie sessioni di gioco.

A questo proposito, vi ricordiamo che l'update 1.05 di Cyberpunk 2077 potrebbe fare il proprio debutto nei prossimi giorni, in attesa della pubblicazione dei grossi aggiornamenti di gennaio e febbraio. Non perdetevi inoltre il nostro speciale su come gira Cyberpunk 2077 su RTX 3080 e 3070.