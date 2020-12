Cyberpunk 2077 su PC traina il successo di Steam: record assoluto di giocatori

Nonostante un debutto non esente da polemiche e concrete problematiche, Cyberpunk 2077 macina record in rapida sequenza, in particolare all'interno dell'universo PC.

A questi ultimi si aggiunge ora il forte contributo offerto dal GDR nel portare su Steam un numero di giocatori senza precedenti. Nel corso della giornata odierna, domenica 13 dicembre, la piattaforma di casa Valve ha infatti registrato ben 24.804.148 utenti attivi in contemporanea, record assoluto nella storia dello store digitale. Nel corso del 2020, a causa del persistere dell'emergenza sanitaria internazionale e del continuo alternarsi di lockdown in tutti i Paesi del mondo, Steam ha visto crescere con costanza il numero di giocatori che ne frequentano i lidi virtuali, ma mai erano stati raggiunti simili numeri.



Il contributo di Cyberpunk 2077 nel trainare il risultato è stato notevole, con il gioco che al Day One aveva già catturato da solo l'attenzione di oltre 1 milione di appassionati. Su PC l'ambiziosa produzione riesce del resto ad esprimere al massimo le proprie potenzialità, con la piattaforma in grado di far brillare a dovere le via di Night City. Nel frattempo, Cyberpunk 2077 ha conquistato anche la Cina, nonostante il titolo di CD Projekt RED non sia stato pubblicato sul mercato del gigante asiatico.