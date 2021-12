Cyberpunk 2077: perché non ci sono gli inseguimenti della polizia? Risponde CD Projekt

Uno degl aspetti maggiormente criticati di Cyberpunk 2077 da parte dell'utenza è indubbiamente l'Intelligenza Artificiale dell'open world Sci-Fi, ed in particolare il modo in cui la polizia reagisce ai crimini compiuti da V.

Pur essendo un gioco a mondo aperto con veicoli motorizzati, Cyberpunk 2077 non presenta gli inseguimenti della polizia a bordo delle auto, se escludiamo alcune sequenze scriptate. Un'anomalia che ha fatto storcere il naso a tanti, e che oggi trova il commento di Pawel Sasko, quest director del gioco.

Sasko ha dichiarato - con tutta probabilità in chiave ironica - che giochi come Elden Ring o Sonic Frontiers non presentano un sistema di inseguimenti, e che questo smonta la teoria secondo la quale tutti i giochi open world debbano includerne uno. Una risposta fraintesa dalla community, con le conseguenti reazioni sconcertate che si sono accumulate sulle pagine di reddit.

Entrando più seriamente nel merito della questione, Sasko parla di un mix di limitazioni tecniche del motore grafico utilizzato da CD Projekt RED e di una carenza di tempo per includere la feature entro il lancio. È, insomma, qualcosa a cui lo studio si è trovato costretto a rinunciare, pur essendo nei piani originali dello sviluppo. Da qui nasce il bizzarro sistema di "teletrasporto" dei poliziotti, e sempre per questo motivo gli scontri con le bande si riducono a dei brevi inseguimenti in zone limitate della mappa di Night City.

A proposito di contenuti tagliati, i modder sono riusciti a ripristinare i viaggi in monorotaia in Cyberpunk 2077.