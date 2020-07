Cyberpunk 2077: personaggi e veicoli in nuove immagini da Famitsu

Riassumendo tutte le informazioni condivise da CD Projekt a margine del primo Night City Wire, i redattori di Famitsu hanno realizzato uno speciale su Cyberpunk 2077 che presenta anche delle immagini esclusive su personaggi e veicoli della gigalopoli sci-fi che farà da sfondo alle avventure di V.

Come segnalato su Twitter dagli appassionati dell'ultima epopea ruolistica degli autori di The Witcher 3, l'approfondimento della celebre testata videoludica giapponese è impreziosito da due scatti inediti, presumibilmente realizzati con il motore di gioco di Cyberpunk 2077.

Le immagini in questione riprendono due scene diverse: nella prima, ambientata per le strade di Night City, è possibile ammirare un losco figuro intento a scendere dalla sua auto per dirigersi in maniera minacciosa verso il protagonista impugnando una pistola, mentre nella seconda assistiamo a un personaggio altrettanto enigmatico mentre medita all'interno di una stanza.

In attesa che si faccia il 19 novembre per poter incrociare di nuovo lo sguardo di questi PNG in coincidenza del lancio del nuovo kolossal di CD Projekt su PC, PS4 e Xbox One, vi lasciamo in compagnia di questo articolo dove abbiamo provato a fare luce sui veicoli ingame di Cyberpunk 2077 tra auto e moto.