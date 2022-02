Cyberpunk 2077: è questo il peso della patch next-gen su PS5 e Xbox Series X?

Dopo un lungo silenzio che ha permesso al team polacco di concentrarsi sulle future patch di Cyberpunk 2077 e sulle espansioni in arrivo, i ragazzi di CD Projekt RED hanno finalmente annunciato l'arrivo imminente di importanti novità legate al suo kolossal Sci-Fi.

Se le anticipazioni trapelate in rete in queste ore si riveleranno attendibili, durante l'evento speciale di domani 15 febbraio verrà annunciata l'immediata disponibilità della patch next-gen di Cyberpunk 2077. A dare manforte a queste ipotesi ecco saltare fuori un nuovo leak che, non solo conferma che il titolo ha ricevuto un aggiornamento per supportare le funzionalità di PS5 e Xbox Series X|S, ma ci svela anche quanto dovrebbe pesare la patch next-gen.

Stando al leak che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, Cyberpunk 2077 aggiornato su Xbox Series X|S pesa 86,44GB, quasi 18GB in più rispetto alla versione già nota per Xbox One e Xbox One X. La differenza dovrebbe insomma costituire il peso complessivo dell'aggiornamento. Naturalmente sarà bene attendere che si CD Projekt RED a svelare tutti i dettagli del caso, che potrebbero peraltro variare tra PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

L'appuntamento con l'evento speciale a tema Cyberpunk 2077 è fissato a domani martedì 15 febbraio alle ore 16:00. Quali sorprese vi aspettate da CD Projekt?