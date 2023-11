Cyberpunk 2077 Phantom Liberty è un successo: il DLC ha venduto 4.3 milioni di copie

Oltre ad aver svelato che buona parte del suo staff è ora concentrato sullo sviluppo di The Witcher 4, nel corso del recente incontro con gli azionisti, CD Projekt RED non si è dimenticata di parlare di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty e del successo riscosso dalla prima ed unica espansione del suo open world Sci-Fi.

Nel corso della discussione sugli utili del terzo quarto dell'anno fiscale in corso, la compagnia polacca ha svelato che Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ha piazzato oltre 4.3 milioni di copie globalmente su PC e console PlayStation 5 e Xbox Series X|S. CD Projekt RED ha anche rivelato che l'espansione ha un attach rate stimato di circa il 20%. Come segnalato da WccfTech, se esaminiamo i numeri di vendita più recenti di Cyberpunk 2077, equivalenti a 25 milioni di copie ad ottobre 2023, l'attach rate corrisponderebbe al 17%. In ogni caso, nell'ottica di questo conteggio va tenuto in considerazione che Phantom Liberty è stato pubblicato esclusivamente su PC e console di nuova generazione, e non è quindi arrivato su PlayStation 4 e Xbox One.

Nel mentre porta avanti il suo supporto a Phantom Liberty e prosegue con i lavori sulla nuova saga di The Witcher, CD Projekt si prepara anche al lancio di Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, versione definitiva del titolo al cui interno è ovviamente inclusa anche la sua espansione.